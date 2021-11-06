19-летняя певица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Голос»

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Уроженка Новосибирска прошла во второй этап шоу «Голос» на Первом канале после слепых прослушиваний.

5 ноября на Первом канале вышел новый выпуск 10 сезона шоу «Голос», в котором выступила 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова. На слепом прослушивании за неё проголосовали два наставника – Леонид Агутин и Пелагея. О том, что девушка приняла участие в прослушивании, она написала на личной странице в Instagram.

«Не думала, что вернусь к музыке. После неудачных кастингов на «Голос.Дети» я взяла перерыв до 17 лет... Сейчас я нахожусь там, где должна быть. Мне неизвестен исход, но нахождение здесь для меня- огромная победа. Мне было тяжело даже слушать музыку, а сейчас смогла найти в себе силы и попасть на проект», – призналась певица.

Для репертуара Елизавета Шарипова выбрала песню «O, Darling» Джона Леннона на английском языке. Пелагея в самом начале нажала на кнопку за девушку, следом отреагировал Леонид Агутин.

Пелагею обрадовалась, что девушка тоже из Новосибирска и отметила её энергетику. Однако в итоге певица выбрала команду Леонида Агутина.

Теперь Елизавета готовится к следующему этапу шоу. Её ждёт дуэт с другими участниками команды.

Сама девушка пишет, что к ней вернулась вера в себя в вокальном плане, и сейчас она находится там, где должна быть.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о новом проекте «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!». В нём звёзды из Новосибирска Манукян, Пушной и Шура будут искать талантливых детей.