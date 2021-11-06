Димитровская родительская суббота 2021: какого числа в ноябре, как православным правильно поминать усопших

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, со страницы Новосибирской Митрополии в соцсети "ВКонтакте"

6 ноября в церковном календаре — Дмитровская или Димитровская родительская суббота, в этот день принято поминать усопших предков и посещать храмы, читать молитвы.

В субботу, 6 ноября, православные верующие отмечают Димитровскую родительскую субботу. Этот день обычно выпадает накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского — в церковном календаре праздник относится к 8 ноября.

Значение Димитровской родительской субботы

Изначально Димитровская родительская суббота появилась как день поминовения воинов — участников Куликовской битвы 1380 года, погибших на полях Куликовского сражения. Впоследствии традиция поминовения распространилась на все усопших православных.

Что можно и чего нельзя делать в Димитровскую родительскую субботу

Главное правило родительской субботы — провести день в добрых мыслях об ушедших родственниках, не допускать брани и злых деяний.

В старину перед родительским днём обязательно мылись в банях и наводили порядок в домах. А уже непосредственно в субботу готовили кутью, пекли блины и обязательно ставили на стол угощения, которые при жизни любили усопшие родственники.

За торжественным столом вспоминали ушедших добрыми словами.

Кто-то в этот день совершает молитву дома, кто-то посещает храм, ставя там свечи "за упокой" и подавая милостыню нуждающимся. Не лишним будет также принести поминальные продукты и положить их на панихидный стол в церкви.

Благим делом в родительскую субботу считается помощь нищим — "напитать голодного во имя усопшего, помочь неимущему – все равно, что сделать то ему самому".

По традиции в Родительскую субботу уместно посетить погост, где захоронены родные и привести в порядок могилы. Священнослужители напоминают, что "поминать" умерших на могилах, употребляя при этом спиртные напитки, недопустимо.

Отметим, что 6 ноября в Вознесенском соборе в Новосибирске в честь Димитриевской родительской субботы прошла Божественная литургия и панихида по усопшим. С 17 часов дня начнётся Всенощное бдение.