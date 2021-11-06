Новосибирец пойдёт под суд за кражу тысячи рублей с банковской карты

По подозрению в краже денег с банковской карты задержан 51-летний житель Новосибирска.
На прошлой неделе 27 ноября житель Советского района Новосибирска обратился в полицию с заявлением об утере банковской карты.
«Мужчина сообщил, что он обнаружил пропажу, когда ему пришли уведомления о списании с банковского счёта денежных средств. Общая сумма ущерба составила 1 тысячу рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску установили, что к совершению преступления причастен ранее несудимый 51-летний житель Дзержинского района города Новосибирска.
«Сотрудники полиции установили, что подозреваемый нашёл утерянную в аптеке банковскую карту потерпевшего и совершил покупки в магазине посредством безналичной оплаты», – добавили в полиции.
Напомним, один из самых распространённых способов хищения денег с банковских карт сегодня – кража путём сообщения заведомо ложной информации. Мошенники звонят владельцам карт от имени различных финансовых учреждений. Сейчас мошенники придумывают всё новые способы похищения денег с банковских карт.
Как обезопасить себя и не лишиться сбережений, рассказали в новосибирской полиции.