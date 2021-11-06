Новосибирец пойдёт под суд за кражу тысячи рублей с банковской карты

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По подозрению в краже денег с банковской карты задержан 51-летний житель Новосибирска.

На прошлой неделе 27 ноября житель Советского района Новосибирска обратился в полицию с заявлением об утере банковской карты.

«Мужчина сообщил, что он обнаружил пропажу, когда ему пришли уведомления о списании с банковского счёта денежных средств. Общая сумма ущерба составила 1 тысячу рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску установили, что к совершению преступления причастен ранее несудимый 51-летний житель Дзержинского района города Новосибирска.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемый нашёл утерянную в аптеке банковскую карту потерпевшего и совершил покупки в магазине посредством безналичной оплаты», – добавили в полиции.