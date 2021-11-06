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Под Новосибирском полицейские нашли больше 2 килограммов марихуаны в частном доме у сибирячки

Фото Под Новосибирском полицейские нашли больше 2 килограммов марихуаны в частном доме у сибирячки
Фото Под Новосибирском полицейские нашли больше 2 килограммов марихуаны в частном доме у сибирячки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В частном доме на улице Весенней Мошковского района Новосибирской области силовики обнаружили 2296 граммов наркотика.

В частном доме Мошковского района полицейские обнаружили и изъяли больше двух килограммов марихуаны – наркотики хранила безработная 37-летняя местная жительница, уже имеющая судимость за кражу.

«Гражданка пояснила полицейским, что хранила изъятое для личного употребления, собрав части растения на окраине села», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Заметим, что за совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, в апреле полицейские через окно ворвались в нарколабораторию, располагавшуюся в Тогучинском районе области.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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