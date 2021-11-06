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Полиция ищет двоих грабителей, избивших и отобравших деньги у девушки в Дзержинском районе Новосибирска

Фото Полиция ищет двоих грабителей, избивших и отобравших деньги у девушки в Дзержинском районе Новосибирска
Фото Полиция ищет двоих грабителей, избивших и отобравших деньги у девушки в Дзержинском районе Новосибирска

Фото предоставлено ГУ МВД по НСО

Неизвестные с применением силы отобрали у 29-летней потерпевшей сумку в Дзержинском районе Новосибирска.

Новосибирская полиция объявила в розыск неизвестных, которые подозреваются в совершении грабежа — по версии следствия, 2 ноября около 19 часов в подъезде дома №7/1 по ул. Кошурникова подозреваемые напали на 29-летнюю потерпевшую и отобрали у неё женскую сумку, в которой были 4 тысячи рублей, банковские карты и документы.

Приметы разыскиваемых: первый — мужчина возраст около 40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку и темную шапку, второй — мужчина, возраст около 20-25 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку.

Служебно-розыскная собака довела полицейских до входа в кафе по ул Кошурникова, где подозреваемые находились после совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабёж.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, изображенных на фото и видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07. Конфиденциальность гарантирована.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали полицейского за ночной грабёж прохожего на 5 тысяч рублей.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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