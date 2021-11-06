В ГИБДД прокомментировали наезд водителя на девочку-подростка в Калининском районе Новосибирска

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По словам водителя, девочка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода — сама пострадавшая доставлена в одну из новосибирских больниц.

В ГИБДД рассказали о ходе расследования аварии, произошедшей 3 ноября на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска — тогда 27-летний водитель наехал на 16-летнюю девочка, которая переходила проезжую часть справа налево, вне зоны пешеходного перехода.

Ребёнок был доставлен в больницу, мама пострадавшей рассказала журналистам, что в тот день дочка шла на тренировку по самбо и в момент ДТП переходила дорогу по пешеходному переходу, во время аварии водитель прокатил ребёнка на капоте.

"Мы даём информацию оперативно, с места событий, — пояснили в пресс-службе ГУ МДВ по НСО. — То что пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте, мы знаем со слов водителя, который дал письменные показания. Ребёнка в это время доставили в лечебное учреждение. Мы проводим проверку по факту ДТП, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП, установить причину и кто из участников всё-таки нарушил ПДД".

Напомним, в сентябре в аварии, случившейся на территории ОбьГЭС, пострадал 3-летний мальчик. Он находился в автомобиле Volkswagen, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Lexus.