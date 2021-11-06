В горах Алтая пропал турист из Новосибирской области

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В Горном Алтае пропал 27-летний турист из посёлка Краснообск Новосибирской области — его не могут найти с 1 ноября.

В Республике Алтай ищут 27-летнего туриста из Новосибирска.По информации регионального ГУ МЧС, мужчина пропал в горах в снежном буране ещё 1 ноября.

Мужчина путешествовал в одиночку, последний раз его видели на маршруте от села Кучерла к Аккемскому озеру — он должен был пройти через перевал и уже 5 ноября вернуться назад. Но на связь сибиряк не выходил уже больше месяца.

В ГУ МЧС отмечают, что в дни похода в районе маршрута туриста отмечались неблагоприятные метеоявления. Был сильный снегопад, а порывы ветра достигали 35 метров в секунду при морозе в 20 градусов.

В настоящий момент в Кучерлу выехали полицейские, также по маршруту туриста планируется вылет спасателей на вертолёте.

Напомним, недавно в Алтайском крае волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили в розыск 14-летнюю жительницу Рубцовска — после того как девочка несколько дней не появлялась дома.