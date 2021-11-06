В Новосибирске полиция начала проверку после угрозы коллекторов взорвать школу №207

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Полиция проверит заявление 29-летней жительницы Новосибирска, которая пожаловалась на угрозы от коллекторов.

Жительница Новосибирска пожаловалась на угрозы коллекторов одной из микрофинансовых организаций, которые угрожали подорвать школу, в которой работает её мать, из-за долга в размере 23 тысяч рублей. В полиции начали проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, 29-летняя Наталья С. заняла в микрофинансовой организации «Деньги на дом» 15 тысяч рублей. Ей потребовались деньги на лечение ребёнка-инвалида, которого она воспитывает в одиночке. Женщина вносила по 1 902 рублей в течение семи недель, а после закрыла оставшуюся сумму 5 тысячами рублей. Всего она выплатила около 19 тысяч рублей.

Но спустя время женщине начали звонить коллекторы с требованием выплатить ещё 23 тысячи. Сначала угрозы поступали её родным, а затем коллекторы двинулись дальше. На автопрозвон поставили коллег её матери, которая работает учительницей в школе №207.

В полиции подтвердили, что 29-летняя жительница Новосибирска написала заявление «об угрозах, касающихся финансовых обязательств, поступающих посредством телефонной связи в её адрес, а также в адрес членов ее семьи от неизвестных лиц». Аналогичное заявление поступило и от её родственницы – предположительно, матери.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Результат проверки находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Новосибирской области», – рассказали в полиции.

Напомним, ранее на коллектора из Новосибирска возбудили уголовное дело по факту угроз учителям из-за чужого долга. Мужчине предъявили обвинение в самоуправстве, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.