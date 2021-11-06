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общество

В Новосибирской области загорелся склад с гречкой

Фото В Новосибирской области загорелся склад с гречкой
Фото В Новосибирской области загорелся склад с гречкой

Пока неизвестно, сгоревшая гречка шла на полки новосибирских магазинов или её использовали в сельскохозяйственных целях.

Рано утром в субботу, 6 декабря, в посёлке Пушной Черепановского района загорелся склад в помещении, где хранилась гречка. Предположительно, пожар начался в 5:46 утра. Огонь повредил зерносушилку и уничтожил 300 центнеров зерна, сообщило региональное управление МЧС.

Пожар локализовали через 18 минут после начала возгорания, ещё через час его полностью потушили. В тушении были задействованы 2 машины и 6 человек личного состава.

Пока неизвестно, для чего предназначалась сгоревшая гречка – для питания или сельскохозяйственных целей.

Напомним, подорожание гречки уже который день остаётся темой номер один в российских СМИ. И не мудрено – алтайские производители подняли цену на крупу на 80 %.

Специалисты ожидают, что ценовой скачок на оптовом рынке обязательно скажется и на рознице. В числе первых это почувствуют жители ближайших регионов – Новосибирской области в том числе. По оценке экспертов, ценники на гречку на полках супермаркетов скоро поменяют на новые, с 20-25-процентной прибавкой. Журналист Сиб.фм поговорил с экспертами о том, почему дорожает «золотая каша».

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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