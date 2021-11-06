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общество

В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя

Фото В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
Фото В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя

Фото сообщества «Новости дня Каинск Барабинск» в соцсети «ВКонтакте»

Лебедь плавает в леденеющем пруду – новосибирцы собираются помочь животному.

Жители города Куйбышева Новосибирской области заметили в леденеющем пруду лебедя – очевидцы выложили соответствующий пост в сообществе «Новости Каинск Барабинск».

«Добрый день. Найден лебедь возле моста, 1-й квартал, 24. Может кто подскажет, что делать. В МЧС звонили, сказали, что не помогут. Может, есть знающие люди», – обратился к подписчикам сообщества житель Куйбышева.

Новосибирский орнитолог Алексей Яновский осмотрел снимки и сделал вывод, что это лебедь-кликун, который обитает от южных озёр до северных морей. Он отметил, что в конце октября – начале ноября в лебедей часто стреляют охотники, из-за чего им сложнее улететь на зимовку.

Специалист подсказал, что помочь птице можно, подкармливая её хлебом или зерном. А с похолоданием лебедя лучше отловить и поместить под крышу с соломенной подстилкой.

Напомним, пост в соцсетях помог спастись в Ишиме раненому лебедю. Птица находилась недалеко от базы «Промышленная», крыло лебедя было повреждено из-за того, что он запутался в сетях и улететь самостоятельно не мог.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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