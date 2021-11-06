В Новосибирской области женщина подбросила бывшей хозяйке котёнка, зашитого в мешок

Фото из группы «Подслушано Искитим» в социальной сети «ВКонтакте»

Жительница Искитима Новосибирской области рассказала о жестокости женщины, взявшей у неё котёнка.

В Искитиме Новосибирской области женщина сначала забрала котёнка себе, а потом подбросила животного бывшей хозяйке. Кот был зашит в небольшой мешок.

Об этом инциденте рассказала хозяйка, пытавшаяся пристроить животное, в сообществе «Подслушано Искитим» социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу рассказать о жёсткости людей. Подала объявления на "Юле": "Отдам котёнка". Откликнулась женщина, забрала. Но уже на следующий день обнаружила я у себе в ограде зашитый мешок с моим котёнком», – написала женщина.

Жительница Искитима объяснила, что попыталась дозвониться до странной пользовательницы «Юлы», но оказалось, что женщина внесла номер телефона хозяйки котёнка в чёрный список.

Напомним, в сентябре жители садового товарищества в Мошковском районе Новосибирской области обвинили дачника в убийстве кота пенсионерки. По мнению местных жителей, 24 августа мужчина застрелил на своём участке кота соседки – мужчину возмутило, что чужое животное проникло в его владения. Ранее дачник предупреждал соседей, что имеет охотничий билет и оружие и готов решительно бороться с их любопытными питомцами. Инцидент произошёл в СНТ «Волна» в Мошковском районе. Журналист Сиб.фм выслушала все стороны конфликта и узнала, почему закон о защите животных почти не работает на практике.