Жительница Бердска заказала еду в «Макдоналдсе» верхом на лошади

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Бердска сфотографировали женщину, которая сделала заказ в «Макдоналдсе» верхом на чёрной лошади.

В субботу, 6 ноября, жители Бердска заметили у «Макдоналдса» интересную картину: женщина на лошади делала заказ на вынос. Фотографии очевидцы опубликовали в новосибирских пабликах.

«В очереди за обедом равны все», – подписали фотографии в одном из пабликов.

На кадрах можно увидеть, что наездница, как и все, стоит в очереди среди автомобилей. Окошко касс для таких случаев явно не предусмотрено, так как женщине приходится нагибаться, чтобы сделать заказ. А вот лошади очень удобно – морда животного находится прямо на уровне окошка.

В сети новосибирцы посмеялись над ситуацией.

«Два бигмака пожалуйста и сена под пряным соусом для скакуна»;

«Когда бензин слишком дорогой»;

«Интересно, кто из них проголодался?», – написали пользователи.

В комментариях также написали, что наездница может быть из местного клуба верховой езды. «Ну а что, в магазин с лошадью не зайти, а тут вполне себе альтернатива», – отметил комментатор.

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров купил у сибирячки лошадь за 2 млн рублей. Высокая цена связана с тем, что это редкая для России лошадь породы тинкер. Рамзан Кадыров купил скакуна для своей дочери.