На 60-летнюю женщину рухнул потолок в жилом доме под Новосибирском

Фото управления МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов жительницу села в Новосибирской области.

На жительницу села Киевка в Татарском районе Новосибирска обрушился потолок. Инцидент произошёл 7 ноября около часа ночи. В комнате жилого дома произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Под завалами оказалась женщина 1961 года рождения, сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области. На место ЧП были отправлены сотрудники пожарно-спасательной части МЧС России № 69.

«Личный состав дежурного караула извлёк из-под завалов женщину и передал бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу с ушибами и переломами различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что на спасательную операцию потребовалось около 20 минут. В спасении женщины участвовали 18 человек и 6 единиц техники.

Напомним, 27 мая в Новосибирске стало известно об обрушении межэтажных перекрытий в заброшенном двухэтажном здании на улице Василия Старощука в Октябрьском районе.