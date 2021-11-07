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Третий розыгрыш 100000 рублей за вакцинацию - когда пройдёт в ноябре, правила участия на сайте бонусзаздоровье

Фото Третий розыгрыш 100000 рублей за вакцинацию - когда пройдёт в ноябре, правила участия на сайте бонусзаздоровье
Фото Третий розыгрыш 100000 рублей за вакцинацию - когда пройдёт в ноябре, правила участия на сайте бонусзаздоровье

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот с сайта бонусзаздороьве.рф, стопкоронавирус.рф

Всероссийский розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса проводится ежемесячно. Следующий розыгрыш состоится 14 ноября 2021 года, а выигравшие номера станут известны в течение суток.

17 ноября в России пройдёт третий розыгрыш 100 тысяч рублей среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Важное условие акции – прививка должна быть сделана до начала розыгрыша.

Акция «Бонусзаздоровье.рф» проводится в стране по решению правительства с целью стимулирования жителей активнее прививаться от коронавируса. Все положения конкурса прописаны в специальном постановлении кабмина от 10 августа 2021 года № 1324. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, поручив выделить средства на выплату победителям из федерального бюджета.

Фото Третий розыгрыш 100000 рублей за вакцинацию - когда пройдёт в ноябре, правила участия на сайте бонусзаздоровье 2

Итак, как принять участие в розыгрыше:

- пройти вакцинацию от коронавируса (в случае вакцинации препаратом «Спутник Лайт» достаточно одного укола, так как вакцина однокомпонентная; в случае, если для прививки используются препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», потребуется два укола – сертификат выдаётся только после завершения курса вакцинации);

- после 14 ноября проверить свой номер сертификата о вакцинации (он присваивается автоматически и указан в личном кабинете вакцинированного на сайте «Госуслуги»);

- можно просто дождаться уведомления о выигрыше на сайте «Госуслуги» – если номер сертификата окажется среди выигравших, система сообщит об этом человеку автоматически;

- также победитель может найти номер своего сертификата на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.

Дальше – всё просто. Выигранные средства в течение 6 месяцев будут зачислены на карту «Мир». Подробная инструкция по получению денег размещена здесь.

Фото Третий розыгрыш 100000 рублей за вакцинацию - когда пройдёт в ноябре, правила участия на сайте бонусзаздоровье 3

С начала стимулирующей акции прошло уже 2 розыгрыша – 14 сентября и 14 октября. Участниками стали сотни тысяч россиян, при этом шанс выиграть 100000 рублей всё еще есть у каждого.

5 ноября стало известно, что правительство продлевает сроки розыгрыша до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в сентябре пенсионерка из Новосибирской области выиграла 100 тысяч рублей за вакцинацию.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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