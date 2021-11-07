Губернатор проконтролировал ход работ на площадке первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ

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Масштабные работы развернуты на площадке строительства кампуса мирового уровня НГУ. Губернатор Андрей Травников 6 ноября провёл выездное совещание, на котором оценил темпы работ, обсудил вопросы обеспечения участка инженерной инфраструктурой.

За четыре месяца проведен большой объем работ: демонтировано общежитие 1965-го года постройки, которое студенты прозвали «тройкой» – оно уже не соответствовала современным требования комфортного и эффективного обучения, – вывезен бетонный бой, согласована документация по выносу сетей, разложено семь километров кабельных линий канализации из 8,5, сообщил директор проекта ООО «Юнистрой» Кирилл Марков. Площадка – без простоев – готовится к основному этапу строительства.

Один из проблемных вопросов – отсутствие ливневой канализации на данном участке. Его решение регион берет на себя, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.

«На таком большом проекте – а кампус университета – это один из проектов программы «Академгородок 2.0» – объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области.

Сфера ответственности регионального Правительства и мэрии Новосибирска – это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности.

Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое «инфраструктурное меню»: это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила Правительственная комиссия. За счет этих источников мы будем строить в том числе и ливневку. Сроки сжатые, первые объекты кампуса должны быть сданы в конце 2022 года», — подчеркнул Губернатор.

Как сообщил во время выездного совещания ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук, на месте демонтированного общежития и на участке рядом с ним будут построены новые здания, включая комплекс общежитий на 690 мест, досуговый и учебный корпус СУНЦ НГУ – эти два здания будут соединены между собой тёплым подземным переходом. Дальнейшее развитие этого участка в рамках второй очереди предполагает строительство на месте учебного корпуса СУНЦ нового общежития СУНЦ на 550 мест. Через дорогу разместятся корпус поточных аудиторий с проектным центром и научная библиотека. На соседнем участке – исследовательский корпус и учебно-лабораторный корпус института медицины и психологии им. В. Зельмана. Общая площадь объектов – 75 000 м2, размер инвестиций – более 10 млрд рублей. III-IV очередь проекта – строительство комплекса общежитий на три тысячи мест.

Ещё один важный вопрос при строительстве кампуса – компенсационные мероприятия по высадке зеленых насаждений. Часть из них была ликвидирована ввиду аварийного состояния. Некоторые молодые хвойные деревья по согласованию с руководством СУНЦ НГУ пересадили еще при проведении подготовки территории строительства. Проектная документация по проведению компенсационных работ будет разработана специалистами Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Губернатор также акцентировал внимание на защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке: «У жителей Академгородка особо трепетное отношение ко всем зеленым насаждениям – и это правильно, — необходимо применить самые надёжные технологии по сохранности деревьев, вплоть до защиты их стволов специальными кожухами».

Напомним, что Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта. Принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.