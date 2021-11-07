Губернатор Травников посетил строительство кампуса НГУ в Новосибирске

Фото пресс-службы Правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на месте возведения кампуса НГУ.

6 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал строительство кампуса НГУ, которое ведётся уже 4 месяца. По словам директора проекта компании «Юнистрой» Кирилла Маркова, за это время было демонтировано старое общежитие, вывезен бетонный бой, согласована документация по выносу сетей, проложено семь километров линий канализации.

Область со своей стороны берёт на себя организацию отсутствующей сегодня ливневой канализации и создание прочей инженерной инфраструктуры,

«Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое «инфраструктурное меню»: это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила Правительственная комиссия», — отметил на площадке Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что первые объекты кампуса должны быть сданы в 2022 году. Проект включает в себя возведение комплекса общежитий на 690 мест, досугового и учебного корпусов СУНЦ НГУ, нового общежития СУНЦ на 550 мест, корпуса поточных аудиторий с проектным центром, научной библиотеки, исследовательского корпуса и учебно-лабораторного корпуса института медицины и психологии им. В. Зельмана.

Общая площадь объектов составляет более 75 тысяч квадратных метров, объём инвестиций оценивается в сумму около 10 млрд рублей.

Напомним, проект возведения кампуса НГУ в Новосибирске одобрили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.