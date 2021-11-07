Хоккейная «Сибирь» выиграла второй раз подряд на выезде

Фото из официального сообщества "ХК Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска одержал уверенную победу над командой «Куньлунь» из Китая.

6 ноября новосибирские хоккеисты со счётом 1:3 выиграли у клуба «Куньлунь Ред Стар» на «Арене Мытищи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Успешное выступление «Сибири» стало вторым подряд в гостевом мачте.

Счёт на 12-ой секунде первого периода открыл Александр Шаров. Три минуты спустя отрыв «Сибири» увеличил Вячеслав Литовченко, реализовав передачу Валентина Пьянова. Второй период прошёл без забитых шайб.

В третьем периоде отличились нападающий «Сибири» Алексей Кручинин и его оппонент из «Куньлуня» Джэйсон Фрэм. Итоговый счёт 1:3 в пользу новосибирцев.

Победа нал «Кунлунем» стала второй подряд для «Сибири» на выезде. 4 ноября новосибирцы выиграли у казанского «Ак Барса» со счётом 0:2. Следующую игру новосибирцы проведут с московским «Спартаком».

Напомним, в октябре болельщики предложили распустить хоккейный клуб «Сибирь» после серии поражений.