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Хоккейная «Сибирь» выиграла второй раз подряд на выезде

Фото Хоккейная «Сибирь» выиграла второй раз подряд на выезде
Фото Хоккейная «Сибирь» выиграла второй раз подряд на выезде

Фото из официального сообщества "ХК Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска одержал уверенную победу над командой «Куньлунь» из Китая.

6 ноября новосибирские хоккеисты со счётом 1:3 выиграли у клуба «Куньлунь Ред Стар» на «Арене Мытищи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Успешное выступление «Сибири» стало вторым подряд в гостевом мачте.

Счёт на 12-ой секунде первого периода открыл Александр Шаров. Три минуты спустя отрыв «Сибири» увеличил Вячеслав Литовченко, реализовав передачу Валентина Пьянова. Второй период прошёл без забитых шайб.

В третьем периоде отличились нападающий «Сибири» Алексей Кручинин и его оппонент из «Куньлуня» Джэйсон Фрэм. Итоговый счёт 1:3 в пользу новосибирцев.

Победа нал «Кунлунем» стала второй подряд для «Сибири» на выезде. 4 ноября новосибирцы выиграли у казанского «Ак Барса» со счётом 0:2. Следующую игру новосибирцы проведут с московским «Спартаком».

Напомним, в октябре болельщики предложили распустить хоккейный клуб «Сибирь» после серии поражений.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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