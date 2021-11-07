Может ли прививка от COVID-19 вызывать рак: учёные рассказали правду

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Некоторые россияне избегают вакцинации от коронавируса, поскольку опасаются, что она может спровоцировать рак. Оправдан ли такой страх, объяснил онколог НМИЦ им. Блохина Игорь Самойленко.

Вакцинация от COVID-19 может вызывать развитие рака, считают некоторые россияне и упорно избегают прививок. По словам врача-онколога НМИЦ им. Блохина Игоря Самойленко, это не более чем миф.

«Требования к вакцинам гораздо серьёзнее, чем к обычным лекарственным препаратам, так как они предназначены для здоровых людей. Связь вакцинации с развитием онкологии — это миф, в реальности нет ни одного подобного случая», — отметил специалист.

Самойленко рассказал, что заблуждения о связи рака с вакцинацией возникли ещё в середине прошлого столетия в США. Появились они из-за того, что в то время производство вакцин от полиомиелита было загрязнено вирусом, вызывающим рак у крыс.

Врач также заверил, что прививаться от COVID-19 смело могут онкобольные. Сегодня все вакцины и лекарства проходят тщательную проверку, прежде чем их позволяют использовать среди уязвимых групп населения. Поэтому если вакцинация разрешена беременным, лицам с хроническими и онкологическими заболеваниями, значит, её безопасность доказана, резюмировал он.

Напомним, о том, что онкобольным не стоит бояться вакцинации от коронавируса, ранее говорила и терапевт и онколог Людмила Овчинникова. Медик подробно объяснила, когда и почему таким пациентам нужно делать прививку, а также рассказала о различных противопоказаниях.