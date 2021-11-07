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общество

Может ли прививка от COVID-19 вызывать рак: учёные рассказали правду

Фото Может ли прививка от COVID-19 вызывать рак: учёные рассказали правду
Фото Может ли прививка от COVID-19 вызывать рак: учёные рассказали правду

Фото Густаво Зырянова

Некоторые россияне избегают вакцинации от коронавируса, поскольку опасаются, что она может спровоцировать рак. Оправдан ли такой страх, объяснил онколог НМИЦ им. Блохина Игорь Самойленко.

Вакцинация от COVID-19 может вызывать развитие рака, считают некоторые россияне и упорно избегают прививок. По словам врача-онколога НМИЦ им. Блохина Игоря Самойленко, это не более чем миф.

«Требования к вакцинам гораздо серьёзнее, чем к обычным лекарственным препаратам, так как они предназначены для здоровых людей. Связь вакцинации с развитием онкологии — это миф, в реальности нет ни одного подобного случая», — отметил специалист.

Самойленко рассказал, что заблуждения о связи рака с вакцинацией возникли ещё в середине прошлого столетия в США. Появились они из-за того, что в то время производство вакцин от полиомиелита было загрязнено вирусом, вызывающим рак у крыс.

Врач также заверил, что прививаться от COVID-19 смело могут онкобольные. Сегодня все вакцины и лекарства проходят тщательную проверку, прежде чем их позволяют использовать среди уязвимых групп населения. Поэтому если вакцинация разрешена беременным, лицам с хроническими и онкологическими заболеваниями, значит, её безопасность доказана, резюмировал он.

Напомним, о том, что онкобольным не стоит бояться вакцинации от коронавируса, ранее говорила и терапевт и онколог Людмила Овчинникова. Медик подробно объяснила, когда и почему таким пациентам нужно делать прививку, а также рассказала о различных противопоказаниях.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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рак
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коронавирус
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