Писатель Пелевин приедет на книжный фестиваль в Новосибирск

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В Новосибирске пройдёт фестиваль «Сверхновая книга» – мероприятие обещают посетить известные писатели.

В Новосибирске с 12 по 14 ноября пройдёт книжный фестиваль «Сверхновая книга». Организаторы анонсировали выступление журналистки Аси Казанцевой, презентацию книги Александра Пелевина, победителя «Нацбеста» в 2021 году, читку пьесы Алексея Понедельченко, а также встречи с российскими писателями и литературные дискуссии.

«Под землёй мы сделаем три локации, на которых можно будет встретиться с авторами и сказать им прямо в глаза всё, что вы о них думаете», – говорится на сайте фестиваля.

Мероприятие состоится в лофт-парке «Подземка». На нём выступят 22 спикера, а 45 российских издательств представят свои книги на книжной ярмарке.

Напомним, недавно кузнецам из города Обь Новосибирской области вручили редкую книгу за участие в фестивале «Время Крыма». Об этом Сиб.фм рассказала участница форума Лидия Сорокина.

«Мы только вчера вернулись домой. Такие счастливые, всё прекрасно прошло! Ещё нам подарили редчайшую книгу лучшего кузнеца России Владимира Маркова. Её уже лет восемь не выпускают, а нам вручили один из десяти последних экземпляров», – добавила участница фестиваля.