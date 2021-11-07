Под Новосибирском задержали сбежавшего из психбольницы преступника

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

50-летнего Евгения Артамонова, который сбежали из психиатрической клиник на улице Владимировская, задержали в Краснообске.

Полицейские задержали бегавшего несколько суток пациента психиатрической клиники, который находился на принудительном лечении после совершения преступления. 7 ноября правоохранители заявили, что Артамонов был задержан «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Краснообске».

«В настоящее время разыскиваемый доставлен в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску с целью установления всех обстоятельств побега задержанного. В дальнейшем мужчина будет направлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Территорию психиатрической больницы на улице Владимировской Артамонов покинул самовольно 4 ноября. В клинике 50-леттний мужчина содержался в принудительном порядке по решению суда. В 2015 году Артамнова судили за посягательство на жизнь сотрудника полиции, покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Напомним, в сентябре полиция задержала двух зэков, сбежавших из колонии в Новосибирске.