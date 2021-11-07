QR-код при высоких антителах: можно ли получить, если переболел коронавирусом бессимптомно

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Власти российских регионов на фоне роста заболеваемости COVID-19 начали активно внедрять систему QR-кодов. У многих граждан возник вопрос: можно ли получить такой код, если инфекция была перенесена бессимптомно, а уровень антител высокий?

Минздрав России официально заявил, что высокий уровень антител к коронавирусу не является основанием для выдачи QR-кода, если во время болезни человек не обращался в медучреждение и факт инфицирования там не регистрировали.

Другими словами: код придёт только в том случае, если болезнь документально подтверждена. Это значит, что врач ставил диагноз COVID-19, заносил его в медицинскую карту, а медучреждение передавало данные в ковидный реестр.

Получить QR-код иначе можно только пройдя вакцинацию от коронавируса. Причём появится он лишь после получения финальной дозы вакцины.

«Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете гражданина] после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — если диагноз COVID-19 подтверждён документально», — говорится на портале «Госуслуги».

Таким образом, справка об уровне антител к QR-коду вакцинированного или переболевшего ковидом не приравнивается. Если есть необходимость попасть на массовое мероприятие, например, спектакль, кинопоказ или спортивные соревнования, можно сделать ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение 72 часов. Отрицательный результат будет пропуском.

Напомним, что QR-код можно предъявить как на смартфоне или планшете, так и в распечатанном виде. Важно иметь при себе удостоверяющий личность документ.