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Разваливающийся под Новосибирском дом, едва не похоронивший 60-летнюю пенсионерку, не признан аварийным

Фото Разваливающийся под Новосибирском дом, едва не похоронивший 60-летнюю пенсионерку, не признан аварийным
Фото Разваливающийся под Новосибирском дом, едва не похоронивший 60-летнюю пенсионерку, не признан аварийным

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области организовала проведение проверки по факту обрушения потолка в жилом доме в Татарском районе.

Прокуратура проверит деятельность чиновников, ответственных за состояние муниципального жилого фонда в селе Киевка в Новосибирской области. В ночь на 7 ноября в комнате частного дома обрушился потолок. Под завалами оказалась 60-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы.

На место ЧП экстренно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части МЧС России № 69. Спасатели за 20 минут смогли вытащить пострадавшую из-под завалов и передать на руки медикам. Врачи диагностировали у женщины ушибы и переломы различной степени тяжести.

«Предварительно установлено, что принадлежащий женщине жилой дом, в котором она проживала, не был признан муниципалитетом аварийным», — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники надзорного органа инициировали проведение проверки: выяснят, как местные чиновники соблюдают законодательство о признании жилья аварийным, а также насколько законно пострадавшей было предоставлено жильё из маневренного фонда. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в Прокуратуре.

Напомним, 27 мая в Новосибирске стало известно об обрушении межэтажных перекрытий в заброшенном двухэтажном здании на улице Василия Старощука в Октябрьском районе.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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