Сбежавшего из психбольницы преступника продолжают искать в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске уже третьи сутки подряд продолжается розыск 50-летнего Евгения Артамонова, находившегося на лечении в психиатрической клинике за нападение на полицейского.

Правоохранители продолжают искать Евгения Артамонова 1971 года рождения, который самовольно покинул территорию психиатрической больницы на улице Владимировской, где содержался по решению суда. В 2015 году Артамонова судили за посягательство на жизнь сотрудника полиции, покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Евгений Артамонов ростом 184 сантиметра, худощавого телосложения, лицо вытянутое, нос острый. Был одет в робу синего цвета со светоотражающими полосками, коричневую шапку, синие штаны, коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сразу звонить в полицию по телефонам: 8(383)232-20-96 или 8-913-462-7987.

Напомним, в сентябре полиция задержала двух зэков, сбежавших из колонии в Новосибирске. Осужденные Козлов В. и Горлов А. сбежали из колонии-поселения в июле и были задержаны в Тюменской области.