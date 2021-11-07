Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Сбежавшего из психбольницы преступника продолжают искать в Новосибирске

Фото Сбежавшего из психбольницы преступника продолжают искать в Новосибирске
Фото Сбежавшего из психбольницы преступника продолжают искать в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске уже третьи сутки подряд продолжается розыск 50-летнего Евгения Артамонова, находившегося на лечении в психиатрической клинике за нападение на полицейского.

Правоохранители продолжают искать Евгения Артамонова 1971 года рождения, который самовольно покинул территорию психиатрической больницы на улице Владимировской, где содержался по решению суда. В 2015 году Артамонова судили за посягательство на жизнь сотрудника полиции, покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Евгений Артамонов ростом 184 сантиметра, худощавого телосложения, лицо вытянутое, нос острый. Был одет в робу синего цвета со светоотражающими полосками, коричневую шапку, синие штаны, коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сразу звонить в полицию по телефонам: 8(383)232-20-96 или 8-913-462-7987.

Напомним, в сентябре полиция задержала двух зэков, сбежавших из колонии в Новосибирске. Осужденные Козлов В. и Горлов А. сбежали из колонии-поселения в июле и были задержаны в Тюменской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13687
Онколог назвал главную причину любого рака
12004
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
9579
В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу
9445
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9115
Онколог объяснил, может ли прививка от COVID-19 вызвать рак
8676
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8179
«Сибирь» обыграла «Ак Барс» со счётом 2:0