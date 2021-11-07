Цифровизация как драйвер развития строительной отрасли

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Аналитическая платформа сегодня формирует облик строительной отрасли. В этом в ГК «ЁЛКА девелопмент» видят алгоритм реального спроса и качественной застройки территорий. За два года компания стала лидером строительного рынка в Новосибирске по итогам сентября 2021 года.

От проекта на бумаге, до тянущихся к небу светлых этажей, заселенных довольными жильцами – такую метаморфозу дом проходит за два года. Это привычный строительный цикл. Как угадать, какой дом будет востребован людьми, небоскреб или тaунхаус, а может быть невысокий комплекс зданий с ухоженной территорией? Гадать не нужно. На рынке аналитики и прогнозов существуют эксперты, которые смогут подсказать нужное место и нужный формат. Это называется качественный спрос. Он удовлетворит ожидания покупателей и поможет застройщику реализовать все квартиры без остатка.

«Хорошая аналитическая сводка по рынку жилья, которое строится, вводится, существует. Оцифровали и сделали в виде аналитического модуля, который обновляется ежегодно, ежемесячно. Это первый аналитический сервис для строительных компаний по рынку новостроек: статистика рынка, инструменты анализа, графики, диаграммы. Мы видим реальную картину спроса и предложения. Это помогает принимать решение по объему жилья, которое мы собираемся строить, темпы его реализации» – уверен Кирилл Ивантеев, председатель совета директоров «ЁЛКА девелопмент».

ГК «ЁЛКА девелопмент» специализировалась на прогнозах рынка недвижимости, используя аналитическую платформу. Искусственный интеллект при помощи вводных данных давал рекомендации по застройке конкретной территории. Не все застройщики следовали выверенным данным – в итоге – ошибки, финансовые потери, невостребованные квартиры.

От теории компания решила перейти к практике. Результат впечатлил всех участников рынка.

«Мы уже вошли в ТОП-25 застройщиков по объему строительства в Новосибирске, также по итогам сентября мы стали лидерами по вводу жилья в Новосибирской области. Сейчас у компании в застройке находятся 64 000 квадратных метров жилья. Совокупный объем в деньгах выражается в 5,6 млрд рублей» – констатирует Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент».

Аналитическая платформа «Декарт Онлайн» – так называется источник прогнозов и аналитики, созданный ГК «ЁЛКА девелопмент». Он способен указать качественный спрос, нетипичные предложения для конкретных мест застройки. Семимильные шаги в развитии компании прямое тому доказательство. Перспективности проекта помогает и сотрудничество с Центром стратегических разработок (ЦСР). Там тоже занимались изучением рынка спроса и предложения, вели социально-экономические исследования в регионе. Объединив компетенции, компании создали новый нестандартный продукт для строительного рынка. Обкатав его в Новосибирске, было решено расширить территорию присутствия в Иркутске, Барнауле, Новокузнецке.

«Мы даем инструкцию, как работать с этим инструментом. Это не просто платформа, куда зашли, увидели данные и что-то с ними сделали. Это такая достаточно комплексная история при работе с целями, задачами, которые к нам поступают от каждого конкретного города. Под каждую территорию мы создаем цифровую платформу», – подвела итог конференции Лора Накорякова, вице-президент центра социально-экономических исследований Центра стратегический разработок.