В Новосибирске от коронавируса умер директор "Сибирских гастролей" Виктор Захаренко

Виктор Захаренко / Facebook

Директор "Сибирских гастролей" Виктор Захаренко скончался от COVID-19 в Новосибирске. Ему было 55 лет.

В Новосибирске на 56-м году жизни от коронавируса скончался директор "Сибирских гастролей" Виктор Захаренко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила художник-анималист Наталья Павлушина.

О смерти организатора концертов стало известно утром 7 ноября.

«Я даже плакать не могу. В 4 утра пришла горькая весть», — написала в соцсети Павлушина.

По её словам, у Захаренко был диагностирован коронавирус. Некоторое время назад он пошёл на поправку. Но затем состояние резко ухудшилось.

В Новосибирске Павлушин занимался организацией концертов звёзд. В частности, при его участии в сибирской столице прошли выступления "Ночных снайперов", "Агаты Кристи", группы "Мумий Тролль".

«Ушёл Витя Захаренко... Пионер, стратег, авантюрист. Азартный, он свои девяностые, сняв мундир лейтенанта, начал в первом новосибирском казино", -поделился воспоминаниями о нём организатор мероприятий в Новосибирске Виктор Ершов.

"Эпоха Generation P для меня закончилась, светлая тебе память», — добавил Ершов.