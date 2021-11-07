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недвижимость общество

В Новосибирске у ТРЦ «Ройял Парк» вырубили деревья под строительство высотного отеля

Фото В Новосибирске у ТРЦ «Ройял Парк» вырубили деревья под строительство высотного отеля
Фото В Новосибирске у ТРЦ «Ройял Парк» вырубили деревья под строительство высотного отеля

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

У торгового центра «Ройял Парк» начали готовить площадку под строительство апарт-отеля, несмотря на то, что местные жители просили разбить в этом месте парк.

2 ноября у ТРЦ «Ройял Парк» начали вырубать деревья на пустыре, принадлежащем компании СЗ «Ситистрой». Владельцем организации является предприниматель Андрей Добринский, который ещё в декабре 2020 года представил концепция строительства апарт-отеля рядом с торговым комплексом в непосредственной близости от площади Калинина.

Известно, что идею строительства высотной гостиницы тогда раскритиковали члены градостроительного совета. По данным журналистов HГC, замечания экспертов были связаны с недостаточно тщательной проработкой проекта относительно геологических изысканий: необходимо более точное определение пятна будущей застройки, корректировка этажности и подземной части здания. Снос деревьев был необходим для того, чтобы на участок могла заехать буровая геологическая техника для последующий исследований.

В настоящее время разрешения на строительство у Добринского нет. Предприниматель планирует получить его уже в 2022 году. Бизнесмен также намерен учесть пожелания местных жителей и вместе со строительством высотного здания разбить поблизости парк. Вопросом организации новой зелёной зоны уже занимаются архитекторы, по замыслу которых парк соединит Красный проспект с улицей Дачной.

Напомним, в июле 2021 года в парке на Михайловской набережной выпилили часть деревьев.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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