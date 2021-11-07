В Новосибирске женщина похудела на 8 кг после коронавируса

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Жительница Новосибирска Екатерина Васильева похудела по 8 килограммов после болезни коронавирусом. Женщина призналась, что вся еда имеет привкус нефти и бензина.

Переболевшая коронавирусом жительница Новосибирска Екатерина Васильева похудела на 8 кг. Сбросить вес женщина смогла потому, что в еде она ощущает вкус бензина.

По словам сибирячки, COVID-19 она перенесла в лёгкой форме. Госпитализация не потребовалась, медики консультировали её по телефону. После жалоб на отсутствие вкуса и запаха, врач порекомендовал принимать противовирусные.

Васильева рассказала журналисту НГC, что несколько месяцев пила витамин С и лекарства для профилактики тромбоза. Но обоняние к женщине так и не вернулось. Он не чувствовала не только запах пищи, но и аромат духов.

Спустя три месяца некоторые запахи начали восстанавливаться, а вот вкус остался искажённым. Все молочные продукты отдавали бензином.

"Духи тоже с "ароматом" нефти. И листья на улице — тоже", — пожаловалась сибирячка.

Из-за искажённого вкуса женщина не могла есть — нормально организм воспринимал только гречку и черный хлеб. В итоге она похудела на 8 кг.

Ранее главный врач клиники «1+1» Татьяна Овсянникова рассказала, что каждый третий новосибирец отметил выпадение волос после перенесённого коронавируса – это одно из осложнений нового штамма COVID-19. Потеря волос связана с нарушением кровообращения у заражённых COVID-19. На восстановление микроциркуляции требуется время.