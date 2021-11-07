В выходные дни продолжаются работы на стройплощадке новой ледовой арены

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Губернатор Андрей Травников проверил ход работ строительства ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023.

По словам главы Правительства Новосибирской области, на данный момент проводится монтаж технологического оборудования. Продолжается работа с системами вентиляции помещений и игрового поля. Монтируется система отопления, водоотведения и пожаротушения, завершается монтаж центрального теплового пункта, а также устанавливается холодильное оборудование для ледовых площадок.

Напомним, что ранее был представлен дизайн ледовой арены в Новосибирске. Проект разработан совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований.