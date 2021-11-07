«Вижу себя в дуэте с сильными людьми»: 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова рассказала об участии в шоу «Голос»

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Певицу из Новосибирска Елизавету Шарипову трижды не брали в шоу «Голос. Дети» из-за низкого голоса и выбора серьезных песен. Однако в 19 лет девушка приняла участие во взрослом «Голосе» и покорила судей.

19-летняя уроженка Новосибирска Елизавета Шарипова выступила в 10 сезоне музыкального шоу «Голос» на Первом канале. На слепом прослушивании за девушку проголосовали два наставника – Пелагея и Леонид Агутин. Молодая певица рассказала Сиб.фм, почему выбрала в наставники Агутина и чего ждать во второй этапе конкурса.

Выпуск с новосибирской певицей Елизаветой Шариповой вышел на Первом канале в эту пятницу, 5 ноября. Молодая девушка исполнила песню «O, Darling» Джона Леннона на английском языке. Певица тут же покорила двух судей сильным голосом – в первую минуту выступления к ней повернулись Пелагея и Леонид Агутин. В итоге Елизавета выбрала себе в наставники Агутина.

«Пелагея сказала очень много приятных слов, и я очень надеюсь, что когда-нибудь мне представиться возможность с ней посотрудничать. Но я просто понимала, что ближе по настроению мне, конечно же, Агутин. Мне хотелось с ним поработать. И мне кажется, что у нас с ним какое-то общее настроение, понимание и стиль. Я считаю его фирмачом, поэтому и пошла к нему»

– объяснила свой выбор Елизавета.

Сейчас Елизавета готовится к следующему этапу шоу. Девушка рассказала, что из-за съёмок начала ходить в зал, а также изучать сольфеджио (дисциплину, которая развивает музыкальный слух и музыкальную память – прим. ред.). Певица видит себя в дуэте с двумя людьми из слепых прослушиваний, однако не раскрывает их личности.

«Я думаю, что у меня будет сильный соперник и вижу себя в дуэте с двумя самыми сильными людьми. С ними мне было бы очень интересно поработать, думаю, что мы круто будет смотреться с нашими голосами, тембрами, харизмой и опытом», – поделилась певица.

По словам Елизаветы, подготовка ко второму этапу идёт хорошо. Между участниками распределяется репертуар, но девушка «не может раскрывать карты». Однако она признаётся, что ей выпала очень интересная песня, которую ранее никто не исполнял на «Голосе» или в кавер-версиях в интернете.

«Я сейчас просто улучшаю вокал, придумываю какие-то фишки для песни, которую будут петь в дуэте», – рассказала девушка.

Ранее Елизавета рассказывала, что для неё было сложно вновь принять участие в «Голосе», так как она трижды пыталась попасть в «Голос. Дети». После последней неудачи девушка взяла перерыв и сильно погрузилась в учёбу. Как девушка переборола детскую травму и вернулась к музыкальной карьере – читайте 7 ноября в полном интервью с певицей из Новосибирска на Сиб.фм.