Житель Кемеровской области украл в Новосибирске у женщины деньги с банковской карты

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У жительницы Железнодорожного района Новосибирска были списаны деньги с утерянной карты.
В четверг 4 ноября в полицию Железнодорожного района Новосибирска обратилась женщина, которая сообщила, что с потерянной ею карты были выведены 4500 тысячи рублей.
"Оперативники установили, что к краже денег со счета причастен 19-летний житель Кемеровской области", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — Кража. В настоящее время в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Расследование продолжается.
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