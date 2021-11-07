Житель Кемеровской области украл в Новосибирске у женщины деньги с банковской карты

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У жительницы Железнодорожного района Новосибирска были списаны деньги с утерянной карты.

В четверг 4 ноября в полицию Железнодорожного района Новосибирска обратилась женщина, которая сообщила, что с потерянной ею карты были выведены 4500 тысячи рублей.

"Оперативники установили, что к краже денег со счета причастен 19-летний житель Кемеровской области", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — Кража. В настоящее время в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Расследование продолжается.