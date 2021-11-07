Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов

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Семья Нестеровых поделилась архивными кадрами с майской демонстрации сотрудников Новосибирского завода конденсаторов.

7 ноября и 1 мая были особенными днями для каждого жителя СССР. В это время все организации и учебные заведения полным коллективом выходили на демонстрацию. Жители Новосибирска вспомнили, как проходили праздничные демонстрации в 1970-х годах.

После Октябрьской революции 1917 Первомай стал официальным праздником. С 1972 года он стал называться «День международной солидарности трудящихся – Первое Мая».

Первое мая в Советском Союзе праздновалось громко, с демонстрациями и парадами. Большие толпы сотрудников всех организаций и школьников с плакатами шли по городам и поселкам под политические лозунги.

Последняя официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года.