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общество

Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов
Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов

Vk.com / nnesovet

Семья Нестеровых поделилась архивными кадрами с майской демонстрации сотрудников Новосибирского завода конденсаторов.

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 2

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 3

7 ноября и 1 мая были особенными днями для каждого жителя СССР. В это время все организации и учебные заведения полным коллективом выходили на демонстрацию. Жители Новосибирска вспомнили, как проходили праздничные демонстрации в 1970-х годах.

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 4

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 5

После Октябрьской революции 1917 Первомай стал официальным праздником. С 1972 года он стал называться «День международной солидарности трудящихся – Первое Мая».

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 6

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 7

Первое мая в Советском Союзе праздновалось громко, с демонстрациями и парадами. Большие толпы сотрудников всех организаций и школьников с плакатами шли по городам и поселкам под политические лозунги.

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 8

Последняя официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года.

Фото Жители Новосибирска вспомнили первомайскую демонстрацию 1970-х годов 9

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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