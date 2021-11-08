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общество

Более 2 млн жителей Новосибирской области приняли участие в переписи населения

Фото Более 2 млн жителей Новосибирской области приняли участие в переписи населения
Фото Более 2 млн жителей Новосибирской области приняли участие в переписи населения

Фото с сайта правительства Новосибирской области

До завершения Всероссийской переписи населения осталось 6 дней. Перепись на портале «Госуслуги» продлена до 14 ноября. В общей сложности её прошли уже более 2 млн жителей Новосибирской области.

О ходе переписной кампании в регионе речь шла в ходе оперативного совещания в правительстве региона 8 ноября. С докладом о динамике её проведения выступил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

В настоящее время участие во Всероссийской переписи населения приняли уже более 2 млн человек, что составляет более 71,9 % жителей Новосибирской области.

Принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить переписные анкеты самостоятельно на портале «Госуслуги», в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов. Также для удобства жителей региона пройти перепись и заполнить анкету станет возможным в торговых центрах, где в ближайшее время начнут работать переписные пункты.

Для участия в переписи на портале «Госуслуги» необходимо иметь только стандартную или подтверждённую учётную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде. Заполнить анкету на портале «Госуслуги» можно до 14 ноября.

Напомним, жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года. Подробная информация о переписи представлена на официальном сайте Всероссийской переписи населения.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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