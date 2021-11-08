Дмитриев день 8 ноября: запреты для православных, тайна мироточащей иконы великомученика Димитрия Солунского

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Ежегодно 8 ноября православная церковь отмечает «Дмитриев день», посвящённый памяти великомученика Дмитрия Солунского. В народе святой получил прозвище Мироточец, так как из его мощей выделялось целебное благовонное масло. Позже торжество стали называть Дмитриевым днём. Позже торжеств приобрело и другие названия: «Дмитр», «День Дмитрия Солунского», «День Митрия», «Родительский день», «Дедовская неделя», «Большие Осенины».

Дмитрий Солунский родился в христианской семье, во времена правления императора Диоклетиана. Его отец служил проконсулом Фесалонник, но семье приходилось скрывать свою веру, так как христиане подвергались гонениям и казни. После смерти отца Дмитрий был назначен на его должность. Он, в отличие от отца, не стал скрывать свою веру и начал её проповедовать. Святой обучал жителей города христианской вере, искоренял языческие обычаи и поклонение идолам. Император, узнав об этом, велел схватить проконсула и заточить его в тюрьму. Никакие пытки не смогли сломить веру Дмитрия в Иисуса Христа, и тогда по указу Диоклетиана он был казнен. Тело мученика было тайно предано земле солунскими христианами.

Самыми древними изображениями великомученика Дмитрия Солунского являются мозаичные композиции 5-8 вв. в базилике.

В 1197 году новгородский князь Всеволод Юрьевич принес из Салоник во Владимир икону святого великомученика Димитрия, написанную, по преданию, на гробовой доске святого. Эта икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире. В 1380 году, накануне Куликовской битвы, великий князь Димитрий Донской торжественно перенес из Владимира в Успенский Собор Москвы главную святыню Владимирского Димитриевского собора — икону великомученика Димитрия Солунского, которая была написана на доске гроба святого.

Первоначально Димитрия изображали как мученика в аристократических одеяниях. Так как святой являлся воином, с 11 века он стал изображаться в военном облачении, с копьем и мечом.

В Дмитриев день на Руси повсеместно справляли поминки по усопшим. Родителей, которые живы, необходимо навестить, принести подарок и выразить благодарность за дарованную жизнь и воспитание. Также в этот день устраивали поминальную трапезу и приглашали гостей. Хозяева угощают пришедших гостей повкуснее и посытнее. Обязательным блюдом на столе были блины. Но чем больше будет и других блюд, тем легче усопшим будет в ином мире.

Существуют и запреты в святую дату. Самый главных из них- нельзя оставлять без внимания усопших родственников. 8 ноября не стоит купаться, стирать, мыть посуду или производить влажную уборку в доме. Согласно поверью, в этот день вода на души умерших родственников льётся. Также в Дмитриев день не следует употреблять матерные слова, устраивать ссоры и ругаться с близкими, иначе все плохое сделанное и сказанное в этот день вернется в тройном размере.

Ранее, Сиб.фм писал о том, как правильно поминать усопших. Можно ли православным отмечать Хеллоуин, а также репортаж с сумасшедшей вечеринки.