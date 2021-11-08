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Дополнительному офису Новикомбанка в Жуковском — 10 лет

Фото Дополнительному офису Новикомбанка в Жуковском — 10 лет
Фото Дополнительному офису Новикомбанка в Жуковском — 10 лет

Новикомбанк

10 лет назад Новикомбанк открыл дополнительный офис в Жуковском. Опорный банк Госкорпорации Ростех оказывает комплексную поддержку расположенным в городе предприятиям авиастроения.

Открытие офиса Новикомбанка было обусловлено статусом Жуковского как российского центра авиации. В городеработает Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), НИИ авиационного оборудования (НИИАО), Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова (ЛИИ) и другие предприятия отечественного авиапрома. Здесь проводится международный авиационно-космический салон МАКС, генеральным финансовым партнером которого традиционно выступает Новикомбанк.

Активно участвуя в проектах авиастроительной отрасли, Новикомбанк обеспечивает финансовую поддержку на всех этапах: от разработки до выпуска продукции. С 2008 года банк сотрудничает с ЦАГИ, предоставляя крупнейшему научному центру авиационной и ракетно-космической отрасли РФ полный спектр финансовых услуг. В настоящее время институт реализует комплексный научно-технологический проект (КНТП) по разработке сверхзвукового гражданского самолета нового поколения. В ходе авиасалона МАКС-2021 Новикомбанк подписал соглашение об организации финансирования этого проекта.

«Наше сотрудничество с расположенными в Жуковском авиапредприятиями и научными центрами направлено на поддержку инноваций, благодаря чему создаются новые модели авиационной техники. Новикомбанк разработал особый алгоритм взаимодействия с партнерами, что позволяет реализовывать самые сложные проекты», — прокомментировала управляющаяДополнительным офисом Новикомбанка в Жуковском Елена Сальникова.

Новикомбанк предоставляет полный спектр финансовых продуктов и услуг корпоративным и розничным клиентам. Специально для сотрудников предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, разработано уникальное решение — социально-платежная карта, предназначенная как для выплаты зарплаты, так и реализации социальных программ и сервисов. Держатели карты получают доступ к линейке розничных финансовых продуктов, которые отличаются конкурентными условиями кредитования, выгодными ставками, специальными бонусами и привилегиями.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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