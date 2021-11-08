Две категории пенсионеров получат доплаты к пенсии с 1 ноября 2021 года

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Бывшие лётчики и шахтёры с 1 ноября 2021 года начнут получать увеличенную пенсию. Перерасчёт ПФР произвёл в беззаявительном порядке.

С 1 ноября Пенсионный фонд произвёл перерасчёт размера доплат к пенсиям лётчикам и шахтёрам. В Новосибирской области размер доплаты у лётчиков составляет 21 510,38 рубля, а у шахтёров – 4 450,08 рубля.

В региональном ПФР рассказали, что доплата устанавливается тем, кто имеет требуемый специальный стаж.

«Получить доплаты члены лётных экипажей могут при наличии выслуги не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В угольной промышленности длительность необходимого стажа зависит от условий труда (не менее 25 лет – на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет – в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин)», – объяснили в Пенсионном фонде.

По закону на доплату смогут рассчитывать только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим право на доплату.

С 1 ноября перерасчёт произведён в отношении 1 270 получателей доплаты к пенсии (988 лётчиков и 282 шахтёров).