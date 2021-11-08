Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Две категории пенсионеров получат доплаты к пенсии с 1 ноября 2021 года

Фото Две категории пенсионеров получат доплаты к пенсии с 1 ноября 2021 года
Фото Две категории пенсионеров получат доплаты к пенсии с 1 ноября 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Бывшие лётчики и шахтёры с 1 ноября 2021 года начнут получать увеличенную пенсию. Перерасчёт ПФР произвёл в беззаявительном порядке.

С 1 ноября Пенсионный фонд произвёл перерасчёт размера доплат к пенсиям лётчикам и шахтёрам. В Новосибирской области размер доплаты у лётчиков составляет 21 510,38 рубля, а у шахтёров – 4 450,08 рубля.
В региональном ПФР рассказали, что доплата устанавливается тем, кто имеет требуемый специальный стаж.
«Получить доплаты члены лётных экипажей могут при наличии выслуги не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В угольной промышленности длительность необходимого стажа зависит от условий труда (не менее 25 лет – на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет – в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин)», – объяснили в Пенсионном фонде.
По закону на доплату смогут рассчитывать только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим право на доплату.
С 1 ноября перерасчёт произведён в отношении 1 270 получателей доплаты к пенсии (988 лётчиков и 282 шахтёров).

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14649
Онколог назвал главную причину любого рака
12562
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
10299
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9159
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
9043
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
8425
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8417
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре