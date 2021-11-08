Эргономичные кресла KULIK SYSTEM: комплексный подход к комфорту

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Правильное кресло — это всегда сплав передовых медицинских наработок, надежности и стиля. Мы воплотили все это в 14 взрослых и 3 детских моделях. Каждая из них не только дарит комфорт, но и минимизирует вред от долгого сидения, повышает продуктивность и просто радует глаз.

Наш ответ сидячему образу жизни — 5-зональная система поддержки

От крепкого здоровья до походов по докторам — всего 6–8 часов. Которые вы, ваш ребенок или сотрудники вашей компании ежедневно просиживаете в обычном компьютерном кресле. Несколько лет в таком режиме — и постоянные боли в шее и пояснице окажутся наименьшей из возникших проблем. Самый эффективный способ их побороть — не допустить. А лучшая профилактика — ортопедическое офисное кресло.

Сам термин «ортопедическое кресло» давно размыли дешевой рекламой, но компания КУЛИК СИСТЕМ вернула ему изначальный смысл. Мы собрали международную команду ортопедов, вертебрологов, реабилитологов и специалистов по эргономике, а те, в свою очередь, разработали уникальную систему поддержки 5 наиболее уязвимых зон:

Шейного отдела позвоночника. Длительное напряжение мышц шеи приводит к головным болям, снижению продуктивности и даже ухудшению памяти. Кресло с подголовником снимет нагрузку и обеспечит правильную поддержку шейного отдела.

Грудного отдела. Анатомически корректная форма спинки не только формирует правильную осанку, но и способствует глубокому дыханию. Кресло не сковывает легкие, а вместе с ними и мозг, ведь так он получает достаточно кислорода.

Поясничного отдела. Стабилизировать его — значит избавиться от назойливых болей. В ортопедическом офисном кресле они не побеспокоят даже спустя многие часы напряженной работы.

Копчикового отдела. На него, если сидеть на обычном стуле, приходится значительная нагрузка. Которая вызывает боль, а иногда и воспаление. Благодаря специальному углублению об этом рудименте можно забыть.

Таза. Многие из проблем, связанных с сидячим образом жизни, — от передавленных сосудов. Офисное ортопедическое кресло, благодаря особой форме сидения, обеспечивает полноценное кровообращение и исключает перегрев.

Настройтесь на волну здоровья, удобства и долговечности

Неважно, кто занимался разработкой ортопедической мебели, если она вам не по размеру. Особенно это касается детей: неужели придется покупать новое эргономичное компьютерное кресло, если сын или дочка вытянется за лето? Нет, достаточно не запутаться в рычагах. Ведь все модели комплектуются мультимеханизмом с десятками тонких настроек. Ничто не помешает ортопедическому эффекту: ни рост, ни вес, ни комплекция.

Не властно над нашими офисными анатомическими креслами и время. Каркас, крестовина и мультимеханизм выполнены из металла, а наполнителем послужил цельнолитой ячеистый эластомер. Этот материал родом из авто- и авиастроения достаточно упругий, чтобы задавать телу необходимое положение, и в то же время достаточно мягкий, чтобы не мешать комфорту. А главное — он не теряет форму и через 1 000 000 нажатий.

Каким будет ваше ортопедическое кресло? Решайте сами!

Над обликом всех наших моделей потрудились итальянские дизайнеры. Поэтому заказать офисные кресла KULIK SYSTEM — значит инвестировать еще и в эстетику интерьера. Но ничто не мешает вам внести свои коррективы во внешний вид в онлайн-конструкторе:

5 вариантов обивки (экокожа с перфорацией и без, антара, азур и воплощение роскоши — натуральная кожа, в том числе экзотических животных);

до 15 цветов (в зависимости от выбранного материала, но всегда с возможностью комбинировать 2 оттенка);

дизайнерская строчка;

кристаллы Swarovski;

вышивка любого изображения (в том числе корпоративной символики) на спинке или подголовнике.

Это официальный интернет-магазин известного итальянского бренда. Но купить ортопедический стул для офиса с доставкой и гарантией сроком до 3 лет можно и по старинке — в наших фирменных офлайн-представительствах. Москва, Мытищи, Реутов, Санкт-Петербург, Химки — продажа мебели, которая о вас позаботится, осуществляется по всей России.

В каталоге есть не только ортопедические кресла для компьютера, но также диваны и корпусная мебель, в том числе столы для работы стоя/сидя. Продукция разная, а качество и эргономика одинаково идеальные. Это цена вашего здоровья и продуктивности.