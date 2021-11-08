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Это точно коронавирус: врачи назвали новые симптомы COVID-19, характерные для штамма «дельта»

Фото Это точно коронавирус: врачи назвали новые симптомы COVID-19, характерные для штамма «дельта»
Фото Это точно коронавирус: врачи назвали новые симптомы COVID-19, характерные для штамма «дельта»

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

«Ковидные пальцы» или ложное обморожение является одним из признаков коронавируса, предупреждают врачи. Изменение первых симптомов COVID-19 осенью 2021 года медики связывают с индийским штаммом «дельта». Зачастую заболевание стало начинаться с сильного насморка, боли в горле, встречаются тошнота, рвота, диарея и проблемы ЖКТ.

Болезненное покраснение или фиолетовый оттенок пальцев ног, а иногда и рук наблюдаются у пациентов с COVID-19. Симптом «ковидные пальцы» чаще возникает у детей и подростков. Внешне напоминает обморожение пальцев рук и ног, пальцы меняют цвет, иногда появляются красные высыпания. Пациенты жалуются на зуд, боль, отёк. Другие симптомы коронавируса первое время могут и не проявляться. В первую очередь при заражении коронавирусом нужно обратить внимание на изменения ног – часто страдают стопы и пальцы. Меняется цвет, они становятся синюшными (мраморного цвета), особенно вблизи ногтевой пластины.

Фото Это точно коронавирус: врачи назвали новые симптомы COVID-19, характерные для штамма «дельта» 2

«Ковидные пальцы» относятся к ангиитам – группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов – артерий, артериол, капилляров и вен, сообщают «Известия». Британские учёные считают, что причины появления «ковидных пальцев» в том, что организм генерирует иммунный ответ с высокими уровнями определённых аутоантител, которые по ошибке нацелены на собственные клетки и ткани человека.

Фото Это точно коронавирус: врачи назвали новые симптомы COVID-19, характерные для штамма «дельта» 3

Изученные симптомы заболевания COVID-19 близки симптомам обычного гриппа, их перечень опубликован на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Но первые симптомы ковида меняются осенью 2021 года, предупреждают специалисты. Теперь заболевание может начинаться с сильного насморка, першения в горле, непрекращающегося сухого кашля или сопровождаться поражением ЖКТ.

«Новый симптом коронавирусной инфекции – сильный насморк, чего не было раньше. Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», – цитирует главу Профсоюза фельдшеров и работника скорой помощи Дмитрия Белякова «Общественная служба новостей».

Фото Это точно коронавирус: врачи назвали новые симптомы COVID-19, характерные для штамма «дельта» 4

Научный руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что и расстройство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) чаще становится симптомом COVID-19. У 15 % наблюдаются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Специалисты считают, что такие симптомы вызывает мутировавший коронавирус штамма «дельта».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, чем различаются симптомы коронавируса и гриппа. Также мы изучали статистику: после какой вакцины чаще заболевают привитые от коронавируса.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

эпидемия
коронавирус
симптомы
COVID-2019
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