Хороша закуска - квашенная капустка: рецепт хрусткой и очень вкусной капусты с клюквой - пошаговый рецепт

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Сочная и аппетитная маринованная капуста с клюквой станет идеальным блюдом для закуски, а также обогатит вас дозой витамина С. Для того, чтобы приготовить это блюдо, вам потребуется: капуста – 3 кг, морковь – 100 г, клюква – 100 г, сахар – 1 столовая ложка, соль – 75 г, семена укропа – 10 г, лавровый лист – 6-8 штук и молотый черный перец – по вкусу. Пошаговый рецепт– в материале Сиб.фм.
Шаг 1
Для приготовления квашеной капусты с клюквой сначала нужно с кочанов снять верхние листья. Разрежьте капусту на половинки и, удалив кочерыжки, тонко нарежьте.
Шаг 2
Возьмите морковь и тщательно вымойте её, затем очистите и натрите на крупной или средней терке. Клюкву вымойте, переберите и обсушите, разложив на бумажных полотенцах.
Шаг 3
Подготовленные капусту и морковь поместите в большую миску. Посыпьте сахаром, солью, семенами укропа и молотым перцем по вкусу. Тщательно перетрите руками, чтобы выделился сок.
Шаг 4
На дно большой кастрюли емкостью не менее 10 литров положите пару лавровых листьев. Затем слоями уложите капусту с морковью, перемешивая с клюквой и оставшимися лавровыми листочками.
Шаг 5
Утрамбуйте капусту так, чтобы она дала как можно больше сока. Накройте крышкой или деревянным кружком, главное, чтобы сверху было что-то тяжёлое. Оставьте в теплом месте на 2-3 дня.
Шаг 6
Через указанное время на поверхности капусты должна появиться пена. Снимите крышку и сделайте в капусте несколько проколов длинным черенком деревянной ложки и оставьте еще на 1 день.
Шаг 7
Готовую квашеную капусту с клюквой распределите по чистым банкам, слегка утрамбовывая. Закройте обычными пластиковыми крышками и уберите для хранения в прохладное место.
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