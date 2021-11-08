Хороша закуска - квашенная капустка: рецепт хрусткой и очень вкусной капусты с клюквой - пошаговый рецепт

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Сочная и аппетитная маринованная капуста с клюквой станет идеальным блюдом для закуски, а также обогатит вас дозой витамина С. Для того, чтобы приготовить это блюдо, вам потребуется: капуста – 3 кг, морковь – 100 г, клюква – 100 г, сахар – 1 столовая ложка, соль – 75 г, семена укропа – 10 г, лавровый лист – 6-8 штук и молотый черный перец – по вкусу. Пошаговый рецепт– в материале Сиб.фм.

Шаг 1

Для приготовления квашеной капусты с клюквой сначала нужно с кочанов снять верхние листья. Разрежьте капусту на половинки и, удалив кочерыжки, тонко нарежьте.

Шаг 2

Возьмите морковь и тщательно вымойте её, затем очистите и натрите на крупной или средней терке. Клюкву вымойте, переберите и обсушите, разложив на бумажных полотенцах.

Шаг 3

Подготовленные капусту и морковь поместите в большую миску. Посыпьте сахаром, солью, семенами укропа и молотым перцем по вкусу. Тщательно перетрите руками, чтобы выделился сок.

Шаг 4

На дно большой кастрюли емкостью не менее 10 литров положите пару лавровых листьев. Затем слоями уложите капусту с морковью, перемешивая с клюквой и оставшимися лавровыми листочками.

Шаг 5

Утрамбуйте капусту так, чтобы она дала как можно больше сока. Накройте крышкой или деревянным кружком, главное, чтобы сверху было что-то тяжёлое. Оставьте в теплом месте на 2-3 дня.

Шаг 6

Через указанное время на поверхности капусты должна появиться пена. Снимите крышку и сделайте в капусте несколько проколов длинным черенком деревянной ложки и оставьте еще на 1 день.

Шаг 7

Готовую квашеную капусту с клюквой распределите по чистым банкам, слегка утрамбовывая. Закройте обычными пластиковыми крышками и уберите для хранения в прохладное место.

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