Когда закончится коронавирус: учёные против предсказателей – версии, в которые не хочется верить

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Коронавирус появился в жизни людей в конце 2019 года. Мало кто предполагал, что он захватит весь мир. Однако спустя несколько месяцев Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию. Теперь многих волнует вопрос, когда она закончится. Сиб.фм предлагает вспомнить пророчества известных провидцев, которые ещё задолго до пандемии заявили о предстоящей болезни, которая отнимет жизни множества людей.

Болгарская ясновидящая Ванга утверждала, что беда придёт из Китая.

«Корона будет повсюду. <...> Беда придёт от «жёлтых». Планета будет охвачена некой страшной болезнью из прошлого, которая за короткий период сможет забрать жизни огромного количества людей. Они будут падать прямо на улице и умирать», – предупреждала провидица.

Однако предсказание о конце пандемии у Ванги было весьма расплывчатым. Она говорила, что «однажды этот мир закончится, но край наступит нескоро».

Победить болезнь людям помогут доброта, бескорыстие, жизнь в согласии и коллективное обращение с молитвой к Богу, утверждала она.

Другая известная англоязычному миру прорицательница Сильвия Браун в 2008 году в соавторстве с писательницей Линдсей Харрисон опубликовала книгу, в которой было любопытное и, как оказалось, очень точное пророчество.

«Примерно в 2020 году тяжёлая болезнь, похожая на пневмонию, распространится по всему земному шару, атакуя лёгкие и бронхи и сопротивляясь всем известным методам лечения. Потом она исчезнет так же внезапно, как появилась. А через 10 лет снова нападёт», – гласило оно.

Французский астролог и прорицатель 16 века Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, оставил после себя много различных предсказаний, в числе которых пророчество о «великой чуме», которая придёт из «морского города». Именно его связывают с пандемией коронавируса.

По мнению Нострадамуса, «чума» будет побеждена лишь после двух важных событий: «отмщения крови праведника» и «отмщения знатной дамы».

«Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, осуждённого без преступления. И знатной дамы, оскорблённой притворством», – уверен астролог.

Как следует трактовать эти слова, точно не знает никто, потому существует несколько версий их понимания. В соответствии с одной из них, речь об экс-министре здравоохранения КНР (У И) – якобы именно она является той самой «знатной дамой», и об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи – якобы он и есть тот самый «праведник».

Молодой пророк из Индии Абигья Ананд считает, что человечество вернётся к прежней жизни ближе к весне 2022 года, но перед этим столкнётся с новыми драматическими событиями. «Нечто» случится в период между декабрём 2021 года и апрелем 2022 года. COVID-19 уйдёт, но его сменит новая опасная болезнь, уверен он.

«Будут появляться новые разновидности, и люди будут страдать из-за ослабленного иммунитета. Вот почему нам нужно делать тело сильным и устойчивым к различным заболеваниям. Это пригодится в будущем, потому что человечество столкнётся не только с этим вирусом, появятся и другие новые заболевания», – гласит одно из пророчеств.

А другой индийский предсказатель – доктор Аджай Бхамби – предполагал, что ситуация с COVID-19 начнёт меняться в апреле 2021 года, когда Юпитер войдёт в знак Водолея. Однако он лишь уповал на людей и их самоотверженность.

«Мы вступаем в новую астрологическую эру, и она требует от нас выработать новый способ мышления – научиться видеть боль другого человека, стать более милосердными, внимательными, добрыми. Подумать, зачем мы на этой планете: разрушать или созидать? Переориентировать себя с материальных ценностей на духовные. Если этого не произойдёт, тогда человечеству придётся готовиться к новым эпидемиям», – говорил Бхамби в беседе с «МК».

Провидец утверждал, что если человек «прожигал» жизнь до пандемии и не изменил отношение к ней после, планета-гигант вряд ли пощадит его.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что по поводу конца пандемии говорят вирусологи. Какую новую болезнь предсказали на 2048 год, а также что может быть страшнее коронавируса.