Красивые Львы и спортивные Близнецы: на что тратят деньги разные знаки зодиака

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

МТС Банк изучил траты новосибирцев в III квартале 2021 года в соответствии с их знаками зодиака. Оказалось, Близнецы не жалеют денег на спорт, а Водолеи – на продукты.

Аналитики МТС Банка изучили расходы новосибирцев в III квартале 2021 года в соответствии с их знаками зодиака. Например, Овны оказались самыми щедрыми, Козероги – азартными, а Близнецы – спортивными. Больше всего любителей поесть среди Раков, Дев, Рыб и Водолеев.

Ещё одно наблюдение экспертов – что среди владельцев банковских карт больше всего Близнецов – их доля почти 9 %, а реже других карты открывают Стрельцы – 7,8 %.

В МТС Банке перечислили основные характеристики финансового поведения для каждого знака.