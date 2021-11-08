На месте ТЦ «Эрнест» в новосибирском Академгородке построят многоэтажку

Фото pixabay.com

Торговый центр «Эрнест» в Академгородке в Новосибирске будет снесён, на его месте появится многоэтажный дом.

Мэрия Новосибирска выдала ООО «Д54 Эрнест» разрешение на строительство многоэтажного дома по адресу бульвар Молодёжи, 21 в Академгородке. Пока на этом месте находится торговый центр «Эрнест».

Директор «Д54» по продажам и маркетингу Тимур Касаев в соцсетях сообщил, что новый проект будет классическим примером редевелопмента: ТЦ снесут, а на его месте возведут уютный восьмиэтажный дом повышенной комфортности с подземным паркингом. Ожидается, что рядом с ним появится парк.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в микрорайоне Родники в Новосибирске в 2023 году построят новый детский сад на 17 групп. Об этом в октябре сообщили в мэрии.