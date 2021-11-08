Правительство изменило условия розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Розыгрыш 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса продлён до 31 декабря 2021 года. Число денежных призов удвоено – до 2 тысяч. Но в Постановлении Правительства РФ № 1864, подписанном Михаилом Мишустиным, не указана дата нового розыгрыша. Проведению розыгрыша 14 ноября может помешать выходной день – воскресенье.

«Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин», – сказано на сайте Правительства РФ. Но в тексте Постановления от 30 октября 2021 года № 1864 не фигурирует дата розыгрыша в ноябре и декабре.

Даты двух первых розыгрышей денежных призов 14 сентября и 14 октября были известны заранее, после того, как Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2021 г. № 1324 была учреждена первая 1000 призов для вакцинированных от коронавируса.



День 14 ноября 2021 года в качестве даты третьего розыгрыша призов вызывает сомнения. Это выходной день – воскресенье. И до этой даты осталось всего несколько рабочих дней. А дата розыгрыша до сих пор не объявлена. И на официальном сайте бонусзаздоровье.рф дата не обозначена.

Можно предположить, что в ноябре дата изменится, но розыгрыш наверняка состоится.

Проводить розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных ежемесячно до конца 2021 года предложила Владимиру Путину вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства 5 октября 2021 года.

«Победителями первого розыгрыша стали 495 человек. Размер одного приза составил 100 тысяч рублей. Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года», – предложила она.

В число участников автоматически попадают все россияне, вакцинированные от COVID-19 до даты розыгрыша.

«Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты "Мир"», – сказано на официальном сайте Правительства РФ.

Напомним, список выигравших номеров сертификатов вакцинации по результатам розыгрышей 14 сентября и 14 октября выложен на официальном сайте бонусзаздоровье.рф. Инструкция, как узнать о выигрыше 100 тысяч рублей, – на сайте Сиб.фм.