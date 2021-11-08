Путепровод-долгострой за 339 млн рублей в Коченёво закрыли на ремонт до 14 ноября

Фото: архив пресс-службы правительства Новосибирской области

Эксперты выявили нарушения при строительстве путепровода, которые грозят разрушением мостовых конструкций в Коченёвском районе Новосибирской области.

С 7 по 14 ноября движение по путепроводу в Коченёво закрыто. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

Эксперты выяснили, что подрядчик строительства путепровода – компания «Сибмост» – допустила серьёзные нарушения при реализации проекта: в частности, «смещение сегментных опорных частей и отсутствие необходимого зазора для температурного перемещения в деформационном шве над одной из опор».

Напомним, что строительство путепровода в Коченёво было начато в 2015 году. Проект стоимостью 339 миллионов рублей включил в себя сам путепровод длиной 121 метр и подъезды к нему длиной около 783 метров. Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в 2017 году, однако генподрядчик не смог обеспечить исполнение контракта из-за «тяжёлого финансового положения». В 2018 году региональное правительство применило к «Сибмосту» штрафные санкции в сумме около миллиарда рублей. Позже суд перенёс срок исполнения контракта на 1 ноября 2019 года. 22 января 2021 года ТУАД расторг договор с генподрядчиком.

Для того чтобы исправить недоработки «Сибмоста» при строительстве путепровода в Коченёво, специалистам сегодня необходимо поднять многотонными домкратами металлическое пролётное строение. Поэтому движение по мосту должно быть перекрыто на ближайшие 7 дней. Работами займётся компания «Новосибирскавтодор».

«Выполнение данных работ позволит обеспечить эксплуатацию конструкций путепровода в исправном состоянии, увеличение срока службы и сохранность мостовых конструкций», – сообщили в ТУАД.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта через железнодорожные пути организовано через переезд с западной стороны Коченёво.