«Смерть взяла и вырвала её из счастья»: в Новосибирске похоронили популярного блогера Яну Фиалковскую

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Известный блогер из Новосибирска Яна Фиалковская скончалась в красноярской клинике после пластической операции. В воскресенье, 7 ноября, родственники и друзья простились с женщиной.

В воскресенье, 7 ноября, в Новосибирске похоронили блогера, врача-терапевта и персонального бизнес-тренера, 47-летнюю Яну Фиалковскую. Незадолго до смерти женщина перенесла пластическую операцию в одной из клиник Красноярска. Журналист Сиб.фм узнала подробности трагической гибели Фиалковской.

Что произошло

О гибели 47-летней Яны Фиалковской стало известно 3 ноября — друзья погибшей рассказывают, что женщина скончалась в одной из красноярских клиник после пластической операции. Редакция Сиб.фм намеренно не раскрывает диагноз бизнес-тренера и подробности перенесённой операции — эти данные составляют медицинскую тайну, раскрыть которые могут только близкие родственники погибшей.

В своём Instagram Яна активно рассказывала про предстоящую операцию, но не раскрывала название клиники и фамилию врача. Сразу после смерти блогера родные приняли решение закрыть её страницу, чтобы о здоровье и перенесённой операции было как можно меньше разговоров.

Подписчики Фиалковской говорят о том, что Яна «предчувствовала свою смерть и боялась идти на операцию» — многие нашли мистическое предзнаменование в утерянных анализах и банальном опоздании к врачу. Однако близкие подруги считают, что никаких «знаков» перед операцией в клинике не было.

«Обычный страх перед операцией, свойственный любому человеку, — объяснила журналисту Сиб.фм подруга погибшей. — Все предзнаменования — это уже выдумки, просто людям страшно описать произошедшее, что может умереть молодая здоровая женщина. А когда ты боишься, легче всего объяснить происходящее мистикой и найти в любых словах знаки судьбы».

Что говорят про Яну друзья

Близкие друзья погибшей описывают блогера как человека, который мог «взлететь после тяжелейших ситуаций в жизни».

«Она могла снизу торпедой подняться огненным стартом, — объяснила журналисту Сиб.фм подруга погибшей Александра. — У неё была очень непростая жизнь, но она своим примером мотивировала. Любой подписчик Яны знал тяжёлые подробности про её жизнь — какая она была толстая, как её гнобили. Как ей было тяжело с этим жить — у неё в жизни было много потерь. Но тем не менее она со всем этим справлялась и доводила свою жизнь до идеала».

В начале карьеры Яна работала в METRO — бывшие коллеги до сих пор вспоминают её как невероятного специалиста, который параллельно мог вести сразу шесть ставок.

«Она умудрялась к пяти утра ехать на кардиотренировки, потом ехать на работу, до двух часов работать и оттуда ехать в зал тренироваться, принимать девчонок и тренировать их на похудение, — объясняет Александра. — А с утра опять та же история, с пяти-шести утра. Она даже в огромном весе умудрялась ходить на тренировки коммуникативные и лазить там наравне со всеми, с весом в 130 килограммов. С парашютом прыгнуть, да что угодно — у неё не было тормозов внутренних».

После похудения Яна начала активно заниматься онлайн-консультированием — она расписывала диеты клиентам, изучая их анализы и истории болезни.

«При этом это был мощный, офигенный человек, — рассказала корреспонденту подруга блогера. — Она была абсолютно на всех площадках — "ВКонтакте", Instagram, TikTok, Facebook. И она хотела охватить всё и прожить жизнь как можно ярче».

Близкие подчёркивают, что именно последнее время ситуация в жизни Яны стабилизировалось — ей удалось найти близкого человека, у неё были идеальные отношения с дочерью и казалось, что вот оно — заслуженное долгожданное счастье.

«Только у неё всё начало налаживаться, смерть взяла и вырвала её из счастья, — недоумевает Александра. — Это для всех шок».

Друзья Яны называют погибшую не только борцом, но и зажигалкой, «человеком-ураганом», с которым всегда есть что обсудить.

«Когда она только начинала свою деятельность по фитнесу, ей было страшно, были слёзы, — вспоминает близкая подруга погибшей. — Но тем не менее она продолжила это делать, и это привело к успеху. Это был человек открытый, с которым всегда было о чём поржать. Но тем не менее в душе она была очень ранимой».

Как смерть Яны переживает семья

У Яны остался муж, 20-летняя дочь Юля и пожилая мама — все они, по словам близких, ещё не могут смириться и принять внезапную смерть родного человека.

«Состояние — даже словами не описать, насколько им тяжело, — продолжает Александра. — Даже когда спрашиваю у них, какая помощь нужна, отвечают, что главная помощь — не тревожить их пока».

Женщина добавила, что все тяготы организации похорон полностью легли на плечи 20-летней дочери блогера Юлии — друзья погибшей всеми силами пытаются оградить девушку от нападок журналистов.

В воскресенье, 7 ноября, в Новосибирске простились с Фиалковской — на церемонии прощания присутствовали только близкие друзья и родственники Яны. Блогера похоронили на одном из городских кладбищ — в месте, где покоятся другие родственники семьи.

«Люди все взрослые, поддержка в любом случае от друзей семье обеспечена, — объясняет приятельница погибшей. — У всех психика разная, но люди держатся. Тяжело, но все оценивают ситуацию и эту потерю здраво».

Друзья Яны пока не знают, будут ли родственники Яны подавать в суд на клинику, где проходила операция — к этой теме близкие собираются вернуться после девятидневного траура.