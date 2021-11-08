«Старалась не думать, что кто-то будет меня выбирать»: 19-летняя Елизавета Шарипова из Новосибирска после трёх неудач прошла в шоу «Голос»

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19-летняя Елизавета Шарипова из Новосибирска прошла во второй этап шоу «Голос» на Первом канале, покорив двух судей на слепых прослушиваниях. Девушка рассказала Сиб.фм о неудачах на детском «Голосе», походах в спортзал из-за съёмок и о карьере в музыкальной сфере.

В пятницу, 5 ноября, на Первом канале вышел 10-й сезон музыкального шоу «Голос», в котором принимают участие таланты со всей страны. Несколько лет подряд пыталась принять в нём участие и уроженка Новосибирска Елизавета Шарипова. Сначала пробовалась в «Голос. Дети», но каждый раз девушке не удавалось покорить судей. И только отпраздновав совершеннолетие, Елизавета доказала жюри, что достойна.

«Мне было очень больно»

Елизавета до 17 лет трижды пыталась участвовать в шоу «Голос. Дети», но каждый раз получала отказ: из-за слишком взрослой внешности, низкого голоса и выбора серьёзных песен для выступления. Девушка рассказывает об этом опыте очень позитивно, но признаётся, что отказы на неё сильно повлияли. На пару лет певица перестала заниматься музыкой и серьёзно погрузилась в учёбу.

«Я три года подряд не проходила на детский «Голос», каждый раз мне говорили, что я слишком взросло выгляжу или слишком взросло пою, – рассказывает Елизавета Шарипова. – И после этого я просто хотела, чтобы меня увидели. Хотела закрыть какой-то свой гештальт касаемо этого. Мне хотелось сказать: "Я была достойна попасть на слепые прослушивания и у меня очень хороший уровень"».

После неудач в детском музыкальном конкурсе в жизни у девушки начался период без пения. В своём Instagram Елизавета писала: «После неудачных кастингов я взяла перерыв до 17 лет. Вся семья возлагала на меня большие надежды, которые я оправдать не смогла. Было очень больно».

«К счастью, этот период был не очень продолжительным, – с улыбкой делится девушка. – Я раньше не любила учёбу, но тогда ушла в неё с головой и смогла дойти до золотой медали. Тогда я просто решила начать развивать себя со всех других сторон. Пошла на старинные танцы, заинтересовалась журналистикой, была ведущей на ВГТРК Новосибирск. И кажется, я выигрывала все научные конференции, на которые ездила».

Сейчас девушка учится на 2 курсе МГУ на продюсера. В числе своих хобби она называет любовь к участию в конкурсах и форумах, которые могут быть никак не связаны с музыкой. Поправка: Елизавета не просто любит в них участвовать, а их выигрывать.

«Стараюсь не думать, что кто-то будет меня выбирать»

Неожиданно для самой себя после перерыва в музыке Елизавета решила подать заявку на участие в «Голосе» для взрослых. Здесь девушка смогла покорить судей песней Oh, Darling Джона Леннона на английском языке. В первую же минуту выступления к ней повернулись Пелагея и Леонид Агутин – певица выбрала в наставники последнего.

«Когда я выходила на сцену, то старалась не думать о том, что меня кто-то будет выбирать. Было проще морально сделать своё дело и кайфануть, а потом уже смотреть на результат и понимать, повернулись к тебе или нет. Музыка снова вернулась в мою жизнь, а я поняла, что это абсолютно моё».

Девушка рассказала, почему в конечном итоге выбрала себе в наставники Леонида Агутина. По словам певицы, с ним у неё есть какое-то общее настроение, понимание и стиль. «Я считаю его фирмачом, поэтому и пошла к нему», – отметила Елизавета.

Впереди у певицы из Новосибирска второй этап в шоу «Голос», где ей предстоит побороться за место с другим участником – кто им станет, пока неизвестно. Девушка уверена, что у неё будет сильный соперник – она видит себя в дуэте с двумя участниками, которые прошли слепые прослушивания.

«Я не могу раскрывать все карты, но скажу, что мы сейчас распределяем репертуар и у меня очень интересный выбор песни, – поделилась девушка. – Её ещё никто не исполнял на шоу «Голос», я даже не слышала на неё каких-то каверов в интернете».

Также певица рассказала, что активно готовится к следующему этапу, гораздо больше поёт и изучает сольфеджио. Параллельно девушка начала ходить в спортзал.

«Я начала заниматься спортом, уже три месяца хожу в зал, потому что идут съёмки, а экран тебя чуть-чуть увеличивает... – рассказывает Елизавета. – Вообще я никогда не занималась спортом, в принципе была таким бочоночком. Но рада, что к этому пришла».

«Не хочу быть ресторанной певичкой»

Елизавета учится на продюсера на 2 курсе в МГУ. Девушка уже проходила стажировку на СТС, а в ближайшее время хочет пройти кастинг на Первый канал. Но в первую очередь её интересует работа именно в музыкальной сфере.

«Я хочу быть продюсером в музыкальной среде, искать новых вокалистов. Либо у меня уже будут артисты, которых я буду курировать и продвигать. Но сейчас я хочу посмотреть, как всё это работает изнутри, потому что мне эта информация очень пригодится», – рассказывает девушка.

После провалов на детском «Голосе» Елизавете казалось, что музыка больше не вернётся в её жизнь. Однако теперь у 19-летней девушки вновь появилась уверенность в себе и своих способностях.

«Я хочу начать писать песни, – признаётся Елизавета. – Может быть, не полностью сама, а совместно с какой-то командой. Но я просто должна прийти к написанию авторского материала, только с ним можно пробиться куда-то дальше. Никому не интересны люди, которые поют каверы, они ограничиваются только тем, что поют в ресторанах. Это, конечно, прикольно, но не мой путь».