Травников поручил рассмотреть новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирске

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8 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил рассмотреть предложения Роспотребнадзора об ужесточении коронавирусных ограничений. Речь идёт о введении QR-кодов при посещении кафе и ресторанов, а также обязательной вакцинации курьеров и работников гостиниц.

Губернатор Андрей Травников поручил в ближайшее время рассмотреть на заседании оперативного штаба предложения Роспотребнадзора об ужесточении ограничений из-за коронавируса. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе правительства.

8 ноября руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов обратился к губернатору с предложением об ужесточении ограничительных мер.

«Предлагается расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется при подтверждении прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов со дня исследования, либо подтверждения, что гражданин перенёс COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев», – сказал Щербатов.

Среди таких учреждений названы кафе и рестораны, заведения общественного питания.

Также главный санитарный врач предложил расширить контингент, который подлежит обязательной иммунизации.

Речь идёт о работниках служб доставки товаров, гостиниц, общежитий, хостелов.