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В Госдуме назвали лучший способ ускорить темпы вакцинации от COVID-19

Фото В Госдуме назвали лучший способ ускорить темпы вакцинации от COVID-19
Фото В Госдуме назвали лучший способ ускорить темпы вакцинации от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Лучший способ ускорить темпы вакцинации в РФ и сподвигнуть россиян привиться от COVID-19 – посмотреть на статистику смертности от заболевания, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом он прокомментировал заявление члена-корреспондента РАН, вирусолога Петра Чумакова, призвавшего к принудительной вакцинации граждан РФ.

«Лучше способа [сподвигнуть россиян вакцинироваться от COVID-19], кроме как посмотреть статистику по летальности, наверное, нет. <...> Я могу ответить на этот вопрос (о принудительной вакцинации. – NEWS.ru) только тем, что я сделал прививку. Как врач, считаю, что вакцинация необходима в данных условиях, и чем больше людей будут вакцинироваться, тем меньше у нас будет проблем с оказанием медицинской помощи тем пациентам, которые страдают COVID-инфекцией», – отметил Леонов.

По словам Чумакова, противники вакцинации приводят абсурдные доводы. Их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию, считает исследователь.

Эксперт подчеркнул, что в стране прогрессирует «дельта»-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80 % населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90 % россиян.

Ранее сообщалось, что волны пандемии коронавируса будут повторяться и каждая новая будет сильнее предыдущих. Такое мнение также высказал Чумаков. По его словам, дальше всё может быть только хуже.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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