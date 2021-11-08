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В Новосибирске частично откроют движение по четвертому мосту в декабре 2021 года

Фото В Новосибирске частично откроют движение по четвертому мосту в декабре 2021 года
Фото В Новосибирске частично откроют движение по четвертому мосту в декабре 2021 года

Группа "ВИС"

В декабре 2021 года в Новосибирске откроют движение по второму съезду четвертого моста.

В Новосибирске с декабря 2021 года возобновится движение по второму съезду правобережной транспортной развязки четвертого моста, сообщили в пресс-службе концессионера – группы «ВИС».

«На строящейся правобережной транспортной развязке ведутся работы по подготовке к возобновлению движения на съезде С-2. Здесь завершены монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, устроены два слоя асфальтобетона», – сообщили в группе «ВИС».

Открыть движение планируют в декабре 2021 года.

Работы на концессионном проекте по созданию четвертого моста в Новосибирске ведутся в строгом соответствии с графиком. На данный момент завершен первый этап реконструкции Зыряновского путепровода, готовы одиннадцать из восемнадцати опор мостового перехода.

Бригады специалистов и спецтехника группы «ВИС» работают на всех площадках, работа не останавливалась даже во время локдауна, сообщили в пресс-службе группы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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