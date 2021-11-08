В Новосибирске экс-чиновника обладминистрации Чиркунова осудили за растрату 4,6 млн рублей

Фото pixabay.com

8 ноября в Новосибирске вынесли приговор бывшему главе управления по обеспечению деятельности мировых судей областной администрации Виктору Чиркунову. Его обвиняли в махинациях с закупками оргтехники и кондиционеров.

Суд в Новосибирске 8 ноября вынес приговор бывшему начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей обладминистрации Виктору Чиркунову. Мужчину обвиняли в махинациях с закупками оргтехники и кондиционеров.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере») его приговорили к 3,5 годам условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей, сообщила «Ъ-Сибирь» старший помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает 10 лет лишения свободы. Один год (с июля 2018 по июль 2019 года) экс-чиновник провёл в СИЗО.

Уголовное дело против Чиркунова о хищении свыше 4,5 млн рублей возбудили в 2018 году. Деньги были выделены на закупку оргтехники и кондиционеров для мировых судов. По версии следствия, бывший глава управления в целях хищения средств подписал липовые товарные накладные о приёмке оборудования.

Напомним, что Короед изначально просила суд приговорить бывшего чиновника к 4,5 годам колонии общего режима, но затем остановилась на сроке лишения свободы в 3,5 года. Требование смягчилось после того, как Чиркунов признал вину и частично возместил ущерб.