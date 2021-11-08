В Новосибирске мужчина ранил ножом заступившегося за девушку прохожего

Фото из паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

8 ноября в Новосибирске мужчина ранил ножом прохожего, который заступился за девушку. Молодой парень с ранением попытался добраться до аптеки, однако упал рядом со входом.

В понедельник, 8 ноября, на площади Карла Маркса в Новосибирске мужчина напал с ножом на молодого парня, который пытался вступиться за девушку. Об этом очевидцы рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на площади Карла Маркса мужчина начал избивать девушку. За неё решил вступиться неравнодушный прохожий, за это он получил удар ножом.

Девушка в это время спряталась в «Бургер Кинге», а мужчина начал ждать её около входа. Пострадавший с ножевой раной направился в сторону аптеки, однако упал рядом со входом.

«Когда это всё произошло, друзья участников конфликта побежали в метро за полицией. Прибывшим сотрудникам мужчина оказал сопротивление при задержании, которое было подавлено. Пострадавшего забрала бригада реанимации», – поделились очевидцы.

Напомним, ранее в Новосибирской области мать в ссоре ударила сына ножом.