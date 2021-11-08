Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске мужчина ранил ножом заступившегося за девушку прохожего

Фото В Новосибирске мужчина ранил ножом заступившегося за девушку прохожего
Фото В Новосибирске мужчина ранил ножом заступившегося за девушку прохожего

Фото из паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

8 ноября в Новосибирске мужчина ранил ножом прохожего, который заступился за девушку. Молодой парень с ранением попытался добраться до аптеки, однако упал рядом со входом.

В понедельник, 8 ноября, на площади Карла Маркса в Новосибирске мужчина напал с ножом на молодого парня, который пытался вступиться за девушку. Об этом очевидцы рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на площади Карла Маркса мужчина начал избивать девушку. За неё решил вступиться неравнодушный прохожий, за это он получил удар ножом.

Девушка в это время спряталась в «Бургер Кинге», а мужчина начал ждать её около входа. Пострадавший с ножевой раной направился в сторону аптеки, однако упал рядом со входом.

«Когда это всё произошло, друзья участников конфликта побежали в метро за полицией. Прибывшим сотрудникам мужчина оказал сопротивление при задержании, которое было подавлено. Пострадавшего забрала бригада реанимации», – поделились очевидцы.

Напомним, ранее в Новосибирской области мать в ссоре ударила сына ножом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14746
Онколог назвал главную причину любого рака
12643
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
10418
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9543
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9229
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8527
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8452
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя